Сборная Германии повторила своё достижение 1980, 1996 и 2012 годов

Сборная Германии в среду вечером порадовала своих болельщиков. Команда Юлиана Нагельсманна обыграла Венгрию со счётом 2:0 благодаря голам Джамала Мусиалы и Илкая Гюндогана. Таким образом, Бундестим оформила билет в плей-офф, набрав максимальные шесть очков в двух играх домашнего турнира.

Сборная Германии на чемпионате Европы выиграла два стартовых матча впервые с турнира 2012 года. Вообще Бундестим начинала Евро с двух побед только четыре раза – в 1980, 1996, 2012 и теперь 2024 годах.

В третьем туре групповой стадии Евро-2024 сборная Германии будет играть против Швейцарии. Матч пройдёт в воскресенье, 23 июня.