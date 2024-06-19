Эти четыре игрока сборной Германии переехали Венгрию на пути в плей-офф Евро-2024

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Очень уверенной поступью Германия движется по домашним полям. Да, в этот раз без разгрома. Да, в первом тайме даже соперник смотрелся бодрее. Но гнетущий класс немецких футболистов и их монументальная стойкость поражают. Они отбивают атаки, отрабатывают в обороне, а потом бегут вперёд и наказывают. Нечеловеческое спокойствие.

Правда, есть и минусы. Удивительно слабо на это Евро смотрится Флориан Вирц, явно ниже своих возможностей – Кай Хаверц и Джамал Мусиала. И это при 7 забитых мячах за два матча.

А кто же добрался до хороших оценок и придумал эту победу? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 63:37, удары по воротам – 19:11, в створ – 6:3, угловые – 11:7. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА ГЕРМАНИЯ – ВЕНГРИЯ

МАКСИМИЛИАН МИТТЕЛЬШТЕДТ – 7,0. Германия выиграла по всем статистическим показателям и по счёту, но сколько же пришлось потрудиться обороне. Два игрока из четырёх лучших представители как раз этой линии.

Открывает список Макс Миттельштедт, закрывший собой левый фланг. Он и в единоборствах был хорош (выиграл четыре из шести), и про подключения не забывал. Заработал три штрафных удара, выдал два опасных прострела, один из которых стал голевым – ювелирный пас на Гюндогана.

МАНУЭЛЬ НОЙЕР – 7,5. Отдельной строкой заслуживает упоминания Ману Нойер. Как он тащил после идеальных ударов Собослаи – загляденье. Венгрия была обязана сначала открывать счёт, а потом и сравнивать его, но два суперсейва в первом тайме сделал немецкий голкипер. А потом ещё один добавил во втором.

ТОНИ КРООС – 7,5. Видимо, он решил порадовать нас мастер-классом перед пенсией. Вот уже второй матч подряд Тони Кроос будто паутиной опутывает центр поля, откуда ведёт игру сборной Германии. Спокоен, хладнокровен, идеально видит открывания, точно отдаёт (124 передачи), ещё и в обороне отрабатывает – два отбора в активе Крооса.

ИЛКАЙ ГЮНДОГАН – 8,0. Но лучшим игроком матча стал его коллега по центру поля. Блестящий «второй темп» Илкай Гюндоган. Ох уж эти открывания, ох уж эти забегания, защитники никак не могут с ними справиться. Ювелирным ударом завершил позиционную атаку, сняв вопросы о победителе матча. Самолично развил две опасные атаки, выдал шикарный заброс на Хаверца. Просто все опасные атаки сборной Германии прошли при непосредственном участии Илкая.