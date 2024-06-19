Модрич: «У нас нет вариантов – нужно обыгрывать Италию»

Сборная Хорватии в двух прошедших матчах Евро-2024 смогла набрать одно очко, проиграв Испании (0:3) и сыграв вничью с Албанией (2:2). Капитан «шашечных» Лука Модрич дал комментарий по поводу турнирной ситуации.

«Посмотрим, как сыграют Италия и Испанией. Но для нас всё ясно – нам нужно обыгрывать Италию и посмотреть, хватит ли четырёх очков. У нас нет вариантов – нужно обыгрывать Италию. Верю, что мы сможем добиться такого результата, если выступим лучше», - цитирует Модрича HRT.

Матч между сборными Хорватии и Италии пройдёт в понедельник, 24 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.