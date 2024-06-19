Саутгейт: «Знаем сильные стороны Дании, у них хорошая команда и хороший тренер»

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии, дал свой комментарий перед предстоящим матчем чемпионата Европы – 2024 с Данией.

Напомним, встреча пройдёт завтра, 20 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

- У них очень хорошая команда и хороший тренер. У нас были очень тяжелые игры против них не только на последнем чемпионате Европы, но и в Лиге наций. Мы знаем их команду, их сильные стороны, и нам придется играть как можно лучше, - передаёт слова английского специалиста пресс-служба УЕФА.

Англичане в стартовом матче Евро-2024 обыграли команду Сербии, а датчане сыграли вничью со Словенией.