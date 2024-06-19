Стогниенко назвал лидера сборной Хорватии — это не Модрич

Известный комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением о том, кто является лидером сборной Хорватии на Евро-2024.

«Хорваты разочаровывают, если говорить и о скорости, и качестве игры. Единственный, кто действительно тащит команду, – Матео Ковачич», — заявил Стогниенко «Чемпионату».

Во втором туре чемпионата Европы – 2024 сборная Хорватии не смогла обыграть Албанию (2:2), пропустив от соперника в компенсированное время.

В настоящий момент у хорватов всего одно очко. В заключительном туре группового этапа команда сыграет с Италией. Встреча запланирована на 24 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по мск.