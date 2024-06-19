Определён лучший игрок матча Германия – Венгрия

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы сборная Германии обыграла Венгрию со счётом 2:0. После финального свистка приз лучшему игроку матча получил полузащитник Бундестим Илкай Гюндоган.

Гюндоган поучаствовал в обоих голах сборной Германии. Сначала полузащитник отдал голевой пас на Джамала Мусиалу, а позже отличился голом и сам.

Отметим, что Гюндоган показал 88% в плане точности передач и за 84 проведённые на поле минуты преодолел 9,9 километра.

Сборная Германии уже обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы. В третьем туре группового этапа команда Юлиана Нагельсманна сыграет против Швейцарии.