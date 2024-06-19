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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Германии — первый участник плей-офф чемпионата Европы – 2024

19 Июня 2024 • 21:19 Комментировать
Германия
2:0
Венгрия

В среду, 19 июня, сборная Германии одержала уверенную победу над Венгрией. Игра второго тура чемпионата Европы – 2024 завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев.

Данная победа позволила Германии набрать шесть очков, благодаря которым команда досрочно вышла в плей-офф турнира. Отметим, что подопечные Юлиана Нагельсманна первыми получили заветную путевку в 1/8 финала.

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 сборная Германия встретится с национальной командой Швейцарии. Матч пройдет в воскресенье, 23 июня. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Сборная Германии

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