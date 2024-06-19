Сборная Германии обновила собственный рекорд в матче с Венгрией

Сборная Германии впервые в своей истории забила семь мячей на групповой стадии чемпионата Европы, сообщает BBC.

19 июня немцы обыграли сборную Венгрии со счетом 2:0. Учитывая победу в первом туре над Шотландией (5:1), всего бундестим забила уже семь голов в первых двух матчах, что является для нее рекордом.

После этой победы подопечные Юлиана Нагельсманна стали первой командой на турнире, оформившей выход в плей-офф.

В заключительной встрече группового этапа Германия сыграет со Швейцарией.