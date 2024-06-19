Шоу не сыграет с Данией

Защитник сборной Англии Люк Шоу пропустит матч чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Дании. Об этом сообщил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

Напомним, встреча пройдёт завтра и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Шоу в среду не принимал участие в тренировке сборной Англии.

- Он хорошо восстанавливается, но завтра он недоступен. Мы довольны его прогрессом. Все остальные готовы к игре, - передаёт слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, Шоу получил повреждение в матче чемпионата Англии с «Лутон Таун», который прошёл в феврале этого года. С тех пор защитник не выходил на поле.