Сборная Германии выиграла все матчи, в которых Кроос сыграл после возвращения

Сегодня, 19 июня, сборная Германии встречалась со сборной Венгрии в рамках второго тура чемпионата Европы – 2024.

Игра между командами завершилась победой немцев со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган.

Стоит сказать, что сборная Германии ни разу не проиграла в шести матчах после возвращения в команду полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса. Кроме того, в тех пяти встречах, в которых Кросс сыграл, немцы одержали победу.

Всего на счету 34-летнего полузащитника 111 матчей в футболке сборной Германии, 17 забитых мячей и 21 ассист.

В третьем туре чемпионата Европы – 2024 подопечные Юлиана Нагельсманна встретятся со Швейцарией.