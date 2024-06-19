Уокер: «Хотим получить три очка в матче с Данией»

Игрок обороны сборной Англии Кайл Уокер высказался перед матчем чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Дании.

- Мы не недооцениваем ни одного соперника, нам нужно оказать Дании то уважение, которого она заслуживает. Мы полностью сосредоточены и хотим получить три очка, - передаёт слова английского защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча между этими сборными пройдёт 20 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Коллектив Саутгейта в первом туре чемпионата Европы одержал победу над Сербией со счётом 1:0, Дания поделила очки со Словенией (1:1).