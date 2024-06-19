Шотландия и Швейцария объявили составы на матч Евро-2024

Программу среды на чемпионате Европы – 2024 будет закрывать матч между национальными сборными Шотландии и Швейцарии. Ниже приводим стартовые составы команд на эту встречу.

Состав сборной Шотландии: Ганн, Хендри, Хэнли, Тирни, Ралстон, Робертсон, Гилмор, Мактоминай, Макгрегор, Макгинн, Адамс.

Состав сборной Швейцарии: Зоммер, Шёр, Аканджи, Родригес, Видмер, Варгас, Фролер, Джака, Эбишер, Шакири, Ндой.

Матч между сборными Шотландии и Швейцарии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.