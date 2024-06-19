Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро

Сборные Германии и Венгрии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 19 июня.

До старта Евро-2024 сборную Германии не называли в числе главных фаворитов турнира, но огненные 5:1 против Шотландии заставили экспертов пересмотреть своё мнение. Теперь хозяева турнира в шансах совсем немного уступают Франции и Англии, показавшим довольно скверный футбол. А вот от Германии ждали продолжения банкета в матче против венгров. Болельщики требовали яркий выход в плей-офф уже после второго тура.

Юлиан Нагельсман состав менять не стал, но в этот раз стартовые минуты остались не за Германией. Точнее, по владению мячом – за Германией, а вот по моментам Венгрия была куда опаснее. На первой же минуте высокий прессинг гостей подкараулил слабый пас Киммиха. Шаллаи в падении успел пробить, но проткнуть Нойера не получилось – голкипер выручил.

Венгры продолжили колоть в быстрых атаках, однако был у них оплот обороны, который захотел подарить преимущество немцам. Орбан раз за разом борьбу проигрывал. Сначала после длинного паса Гюндогана он позволил Хаверцу вырваться на ударную позицию и смачно зарядить с близкой дистанции – Гулачи спас. Затем Вилли упал в борьбе с Гюндоганом, отпустившим мяч далеко. Илкай же мяч подобрал и покатил на Мусиалу, который рикошетом от защитника и перекладины поразил ворота – 1:0.

И всё, больше ничего у немцев не было в первом тайме. Сумбурный гол, привезённый Орбаном, так и остался светлым пятном. А вот венгры наседали. Рюдигер влетел в Керкеза, заработав стандарт для Собослаи. Доминик шикарно пробил под штангу – немцев спас только филигранный сейв Нойера. Следом всё тот же Керкез простреливал на всё того же Собослаи. Доминик оппонента скинул и опасно пробил, но на пути мяча встал защитник.

Шло время, атаки венгров угасали. Видимо, стали силы оставлять футболистов Росси. На исходе часа кросс Шаллаи замкнул Варга, но в борьбе с Та взял выше ворот. Свой момент не реализовали, устали и получили второй от Германии. В позиционной атаке немцы разыграли по нотам: из центра пас направо, оттуда Миттельштадт простреливает на второй темп, а Гюндоган замыкает идеальным ударом в касание – 2:0.

После второго гола игра успокоилась. Венгры смирились с поражением, стали играть аккуратно, будто просто не хотели получить третий. Немцы пару раз сбегали за разгромом, но что-то скоростей и желания не осталось. Соперник измотал за первый час игры. Так больше и не случилось значимых событий, игра завершилась победой Германии со счётом 2:0. Хозяева стали первым участником плей-офф Евро-2024.