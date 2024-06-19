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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро

19 Июня 2024 • 20:54 Комментировать (1)
Германия
2:0
Венгрия
окончен

Сборные Германии и Венгрии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 19 июня.

Протокол игры  
Германия2:0Венгрия
(1:0) Мусиала Джамал22'  
(2:0) Гюндоган Илкай67'  
Нойер МануэльКиммих ЙозуаРюдигер Антонио  27'Та ДжонатанМиттельштедт Максимилиан  89'Андрих Роберт 72' (Джан Эмре ( 72') Кроос ТониМусиала Джамал 72' (Фюрих Крис ( 72') Гюндоган Илкай 84' (Ундав Дениз ( 84') Вирц Флориан 58' (Сане Лерой ( 58') Хаверц Кай 58' (Фюллькруг Никлас ( 58')
Запасные: Раум ДавидБайер МаксимилианШлоттербек НикоМюллер ТомасТер Штеген Марк-АндреГросс ПаскальАнтон ВальдемарБауманн ОливерХенрихс БенджаминКох Робин
Гулачи ПетерФиола АттилаОрбан ВиллиДордой МартонБолла Бендегуз 75' (Адам Мартин ( 75') Керкез Милош 75' (Надь Жолт ( 75') Надь Адам 64' (Кляйнхайслер Ласло ( 64') Шефер АндрашСобослаи ДоминикШаллаи Роланд 88' (Чобот Кевин ( 88') Варга Барнабас  22' 88' (Газдаг Даниэль ( 88')
Запасные: Ботка ЭндреХорват КристоферСаппанош ПетерЛанг АдамСалаи АттилаБолог БотондДибус ДенешНего ЛоикСтайлс КаллумКата Михай
19 июня. Стадион "МХП-Арена".

 

До старта Евро-2024 сборную Германии не называли в числе главных фаворитов турнира, но огненные 5:1 против Шотландии заставили экспертов пересмотреть своё мнение. Теперь хозяева турнира в шансах совсем немного уступают Франции и Англии, показавшим довольно скверный футбол. А вот от Германии ждали продолжения банкета в матче против венгров. Болельщики требовали яркий выход в плей-офф уже после второго тура.

Юлиан Нагельсман состав менять не стал, но в этот раз стартовые минуты остались не за Германией. Точнее, по владению мячом – за Германией, а вот по моментам Венгрия была куда опаснее. На первой же минуте высокий прессинг гостей подкараулил слабый пас Киммиха. Шаллаи в падении успел пробить, но проткнуть Нойера не получилось – голкипер выручил.

Венгры продолжили колоть в быстрых атаках, однако был у них оплот обороны, который захотел подарить преимущество немцам. Орбан раз за разом борьбу проигрывал. Сначала после длинного паса Гюндогана он позволил Хаверцу вырваться на ударную позицию и смачно зарядить с близкой дистанции – Гулачи спас. Затем Вилли упал в борьбе с Гюндоганом, отпустившим мяч далеко. Илкай же мяч подобрал и покатил на Мусиалу, который рикошетом от защитника и перекладины поразил ворота – 1:0.

И всё, больше ничего у немцев не было в первом тайме. Сумбурный гол, привезённый Орбаном, так и остался светлым пятном. А вот венгры наседали. Рюдигер влетел в Керкеза, заработав стандарт для Собослаи. Доминик шикарно пробил под штангу – немцев спас только филигранный сейв Нойера. Следом всё тот же Керкез простреливал на всё того же Собослаи. Доминик оппонента скинул и опасно пробил, но на пути мяча встал защитник.

Шло время, атаки венгров угасали. Видимо, стали силы оставлять футболистов Росси. На исходе часа кросс Шаллаи замкнул Варга, но в борьбе с Та взял выше ворот. Свой момент не реализовали, устали и получили второй от Германии. В позиционной атаке немцы разыграли по нотам: из центра пас направо, оттуда Миттельштадт простреливает на второй темп, а Гюндоган замыкает идеальным ударом в касание – 2:0.

После второго гола игра успокоилась. Венгры смирились с поражением, стали играть аккуратно, будто просто не хотели получить третий. Немцы пару раз сбегали за разгромом, но что-то скоростей и желания не осталось. Соперник измотал за первый час игры. Так больше и не случилось значимых событий, игра завершилась победой Германии со счётом 2:0. Хозяева стали первым участником плей-офф Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Венгрии

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Комментарии (1) Все комментарии
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cabo verde
19 Июня 2024 в 21:07
у немцев однозначно самая сбалансированная команда
главное преимущество бундестим - наличие сразу двух сильнейших плэймейкеров
таковых вообще остались единицы - модрич у хорватов, да де брейне у бельгийцев
но у тех и у других ограниченный выбор игроков, да еще и возрастной
у немцев же огромный выбор на любой вкус и цвет игроков, которые могут замкнуть передачу/ сделать рывок, да и просто рабочих лошадок
но этот турнир может стать лебединой песней для бундестим, на следующем турнире крооса не будет, а гюндоган может сдать в силу возраста
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