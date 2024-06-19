Семшов - о неудачах Хорватии: «Нужна свежая кровь»

Поколение серебряных и бронзовых призеров чемпионатов мира в сборной Хорватии уходит, поэтому результаты команды пошли на спад, считает бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.

«Поколение Хорватии заканчивается. Нужна свежая кровь. Со временем Хорватия станет такой же сильной сборной, как при Модриче», - приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Сегодня, 19 июня, во втором туре группового этапа Евро-2024 хорваты упустили победу над сборной Албании. Команда Златко Далича вела 2:1, но пропустила второй мяч в добавленное время.

В первом матче турнира Хорватия проиграла Испании (0:3).