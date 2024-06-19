Далич: «Хорватия остаётся в игре»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился комментарием после матча со сборной Албании.

Встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 завершилась ничейным результатом – 2:2. Хорваты упустили победу, пропустив в компенсированное время.

— Это была сложная игра. Мы приложили много усилий, чтобы забить второй мяч и выйти вперед, но после опять пропустили. Главное, что мы остаемся в игре, еще все в наших руках, — цитирует Далича Telesport.

Специалист добавил, что сейчас все мысли о матче с Италией, ведь победа в данной игре позволит выйти в плей-офф турнира.

По итогам двух сыгранных туров сборная Хорватии занимает последнее место в группе B, имея в своей копилке всего одно набранное очко.

Игра третьего тура Евро-2024 между Хорватией и Италией состоится в понедельник, 24 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по столичному времени.