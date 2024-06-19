Гюндоган удвоил счёт в матче Германия - Венгрия

Сборные Германии и Венгрии встречаются в матче второго тура группы А Евро-2024. Джамал Мусиала открыл счет на 22-й минуте, а в середине второго тайма неприкрытый Максимилиан Миттельштедт с левого края штрафной прострелил «во вторую линию», и Илкай Гюндоган метров с 10 прицельно переправил мяч в правый нижний угол.

2:0 у нас. Сборная Германии близка к выходу из группы, набирая шесть очков в онлайн-таблице. У соперника пока второе поражение на турнире. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.