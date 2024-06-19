Матч Хорватия – Албания – на втором месте по ударам в створ в группе в истории Евро

В среду на чемпионате Европы проходил матч между сборными Хорватии и Албании. Команды разошлись миром, организовав по два забитых гола – 2:2. При этом за 90 с лишним минут хорваты (10) и албанцы (7) нанесли сразу 17 ударов в створ ворот.

Как сообщает Opta, начиная с Евро-1980, когда на континентальном футбольном форуме появился групповой этап, только в одном из матчей этой стадии фиксировалось больше ударов в створ. Речь идёт о матче межу сборными Хорватии и Англии на Евро-2004. Тогда команды нанести 22 удара в створ.

После двух игр сборные Хорватии и Албании имеют по одному набранному очку.