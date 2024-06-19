Тукманов ответил, какие сборные ему понравились в первом туре Евро-2024

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, игра каких команд ему понравилась в первом туре чемпионата Европы – 2024.

«Мне понравились Германия и Португалия, несмотря на то, что она со скрипом обыграла Чехию. В целом, неплохо смотрелась Англия», — цитирует Тукманова Vprognoze.

Специалист добавил, что ему понравилась игра сборной Грузии, а также Чехии, хоть она и проиграла португальцам.

В эти минуты проходит матч второго тура чемпионата Европы – 2024 между Германией и Венгрией. За всеми событиями игры вы можете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.