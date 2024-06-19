Каспер Шмейхель: «У Англии игроки с большим талантом»

Каспер Шмейхель, вратарь сборной Дании, высказался о игроках национальной сборной Англии.

Напомним, встреча между этими командами пройдёт 20 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

- Если посмотреть на поле, то можно увидеть, что они доказали свой талант. Игроки с большим опытом. Игроки, которые добились успехов на клубном уровне в этом сезоне. Чтобы победить их, мы должны провести матч на высшем уровне, - передаёт слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Дания в своём первом матче на Евро-2024 сыграла вничью со Словенией (1:1), а Англия оказалась сильнее Сербии (1:0).