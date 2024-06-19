Мусиала возглавил гонку бомбардиров на Евро-2024

В среду вечером на чемпионате Европы в рамках второго тура группового этапа играют национальные сборные Германии и Венгрии. Команда Юлиана Нагельсманна смогла забить на 22-й минуте, когда Джамал Мусиала точно пробил из пределов штрафной площадки.

Именно Мусиала теперь возглавляет гонку бомбардиров Евро-2024. На счету талантливого игрока сборной Германии два забитых гола. Напомним, что в первом туре Мусиала поразил ворота команды Шотландии (победа Германии 5:1).

Следить за матчем между сборными Германии и Венгрии можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.