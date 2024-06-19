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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мусиала возглавил гонку бомбардиров на Евро-2024

19 Июня 2024 • 19:57 Комментировать
Германия
2:0
Венгрия
1 1.28 X 6.30 2 12.00
2-й тайм

В среду вечером на чемпионате Европы в рамках второго тура группового этапа играют национальные сборные Германии и Венгрии. Команда Юлиана Нагельсманна смогла забить на 22-й минуте, когда Джамал Мусиала точно пробил из пределов штрафной площадки. 

Именно Мусиала теперь возглавляет гонку бомбардиров Евро-2024. На счету талантливого игрока сборной Германии два забитых гола. Напомним, что в первом туре Мусиала поразил ворота команды Шотландии (победа Германии 5:1). 

Следить за матчем между сборными Германии и Венгрии можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Джамал Мусиала

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