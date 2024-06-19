Стипиди выделил самые слабые команды Евро-2024

Футбольный функционер Павел Стипиди высказался о результатах первого тура чемпионата Европы – 2024, который в эти дни проходит в Германии.

«По моему мнению, на сегодняшний день, первый круг чемпионата Европы прошел для любителей и дилетантов хорошо: забивается много голов», — заявил Стипиди Vprognoze.

При этом специалист отметил, что никогда ранее не видел такие слабые команды на турнире, как Шотландия, Польша и Хорватия.

Сегодня, 19 июня, стартовал второй тур чемпионата Европы – 2024. В первом матче игрового дня Хорватия и Албания поделили очки, сыграв вничью со счетом 2:2.

В эти минуты продолжается встреча между Германией и Венгрией. Следить за ходом всех событий в игре можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.