Нойер повторил рекорд Буффона

В среду на Евро-2024 проходит матч между сборными Германии и Венгрии. Для голкипера Бундестим Мануэля Нойера это 17-й матч на чемпионате Европы. Это повторение вратарского рекорда – так много игр на Евро провёл только легендарный итальянец Джанлуиджи Буффон. На этот статистический факт обращают внимание эксперты из Opta.

Чтобы установить новый рекорд, Нойеру нужно выйти в составе на следующий матч Германии против Швейцарии, либо на один из последующих матчей на турнире.

Следить за матчем между сборными Германии и Венгрии можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.