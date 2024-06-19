Мбаппе провёл первую тренировку после перелома носа

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе провёл первую тренировку в составе национальной команды после перелома носа. Об этом сообщает Football on TNT Sports.

Напомним, 25-летний футболист получил травму в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 с Австрией, столкнувшись с соперником в конце встречи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе больше не сможет помочь Франции до конца группового этапа. Однако французский хавбек Адриен Рабио рассказал, что Мбаппе надеется выйти на поле в матче третьего тура с Польшей.

21 июня Франция сыграет с Нидерландами в рамках второго тура Евро-2024. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.