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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе провёл первую тренировку после перелома носа

19 Июня 2024 • 19:41 Комментировать
Нидерланды
...
Франция
21.06 22:00

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе провёл первую тренировку в составе национальной команды после перелома носа. Об этом сообщает Football on TNT Sports.

Напомним, 25-летний футболист получил травму в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 с Австрией, столкнувшись с соперником в конце встречи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе больше не сможет помочь Франции до конца группового этапа. Однако французский хавбек Адриен Рабио рассказал, что Мбаппе надеется выйти на поле в матче третьего тура с Польшей.

21 июня Франция сыграет с Нидерландами в рамках второго тура Евро-2024. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.

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Реал Мадрид Сборная Франции Килиан Мбаппе ещё теги

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