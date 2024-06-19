Пашалич высказался после ничьей с Албанией

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич дал свой комментарий после ничейного матча чемпионата Европы – 2024 с командой Албании.

Напомним, встреча прошла 19 июня и завершилась со счётом 2:2.

- Жаль. Первый тайм сложился не так, как мы себе представляли и планировали. Во втором тайме мы много прессинговали, забили два гола и перевернули игру в нашу пользу. Албанцы показали, что они не сдаются и что они сильные. Тем не менее, мы все еще в игре и еще имеем шанс выйти из группы в финальном матче, - передаёт слова хорватского хавбека пресс-служба УЕФА.

В следующем матче Евро-2024 хорваты сыграют с Италией, встреча пройдёт 25 июня.