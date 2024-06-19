Крамарич: «Нам всегда приходится решать проблемы самым трудным путём»

Андрей Крамарич, футболист сборной Хорватии, высказался после матча чемпионата Европы – 2024 с Албанией.

Напомним, встреча прошла в среду и завершилась со счётом 2:2, Крамарич был признан лучшим игроком этого матча.

- Мы знаем, что нас ждет впереди. Нам всегда приходится решать проблемы самым трудным путем, борясь и борясь до последней секунды. Пусть будет так и на этот раз, и, даст бог, мы сможем выйти из группы. Я знаю, что мы играем против Италии, которая, по моему мнению, является, пожалуй, лучшей командой в группе. Нам нужно повторить ту энергию, которую мы показали сегодня во втором тайме и взять три очка, - передаёт слова Крамарича пресс-служба УЕФА.