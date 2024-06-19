Только албанец Гьясула забил два гола на Евро-2024 – сначала в свои, потом в чужие

На чемпионате Европы прошло уже 13 матчей. Любопытно, что ещё нет такого игрока, который бы забил два гола в чужие ворота – каждый из бомбардиров отличился по одному разу. А вот полузащитник сборной Албании Клаус Гьясула дважды записал свою фамилию в раздел протокола с авторами голов. Но есть нюанс – Гьясула забил сначала в свои ворота, а затем – в чужие. Произошло это в среду, когда сборная Албании сыграла вничью с Хорватией (2:2).

После двух сыгранных матчей на Евро-2024 сборная Албании имеет один зачётный балл в своём кармане. В третьем туре группового этапа команда сыграет против Испании.