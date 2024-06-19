Определён лучший игрок матча Хорватия – Албания

Сборные Хорватии и Албании в среду в очном матче на чемпионате Европы - 2024 не смогли выявить сильнейшего, забив по два гола – ничья 2:2. Награду лучшему игроку поединка вскоре после финального свистка получил нападающий хорватской сборной Андрей Крамарич. Он провёл на поле 84 минуты и смог забить после своего единственного удара по воротам. За игру Крамарич пробежал 10,5 километра, максимальная скорость – 28,7 километра в час.

Стоит сказать, что ничья с турнирной точки зрения не устроила ни Хорватию, ни Албанию. В концовке обе команды пытались забить третий гол, но не преуспели в этом.