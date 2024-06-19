Роналду в шоке – его сын надел футболку участника Евро-2024, но не Португалии

На днях Криштиану Роналду, сын Криштиану Роналду, отпраздновал свой 14-й день рождения. Да, старшего сына пятикратного обладателя «Золотого мяча» тоже зовут Криштиану. Его звёздный отец не смог поздравить сына лично, так как сейчас находится в расположении сборной Португалии на Евро-2024. Зато Роналду сделал трогательную публикацию в социальных сетях.

Между тем, возлюбленная Роналду, Джорджина Родригес, опубликовала кадры с празднования дня рождения Криштиану-младшего. Самое интересное, что на кадрах видно 14-летнего парня в футболке сборной… Германии!

Криштиану Роналду может быть шокирован, ведь сборная Германии является одним из конкурентов Португалии на Евро-2024.

Роналду обратился к сыну