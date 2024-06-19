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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кто подставил Хорватию, а кто тащил её за уши в матче с Албанией

19 Июня 2024 • 18:30 Комментировать
Хорватия
2:2
Албания

Впервые в матче Евро-2024 обе команды забили минимум два мяча. Ровно по столько они и забили – не больше. Хорватия сыграла вничью с Албанией с увеселительной концовкой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» даёт понять, кто сыграл хорошо, а кто плохо, с упором на сборную Хорватии.

Статистика матча: владение мячом – 61:39, удары по воротам – 20:15, в створ – 5:7, угловые – 3:1.

Протокол игры  
Хорватия2:2Албания
  11'Лячи Казим (0:1)
(1:1) Крамарич Андрей74'  
(2:1) Гьясула Клаус (АГ) 76'  
  90'Гьясула Клаус (2:2)
Ливакович ДоминикЮранович ЙосипШутало ЙосипГвардиол ЙошкоПеришич Иван 84' (Соса Борна ( 84') Модрич ЛукаБрозович Марсело 46' (Пашалич Марио ( 46') Ковачич МатеоМайер Ловро 46' (Сучич Лука ( 46') Петкович Бруно 69' (Будимир Анте ( 69') Крамарич Андрей 84' (Батурина Мартин ( 84')
Запасные: Пашалич МаркоЛабрович НедилькоИванушец ЛукаВида ДомагойПьяца МаркоСтанишич ЙосипЭрлич МартинПонграчич МаринИвушич Ивица  87'
Стракоша ТомасХюсай Эльсейд  77'Айети АрлиндДжимсити БератМитай МариоРамадани Юльбер 85' (Ходжа Арбер ( 85') Аслани КристьянАсани Ясир 64' (Сефери Тулан ( 64') Лячи Казим 72' (Гьясула Клаус ( 72'  90') Байрами НедимМанай Рей 85' (Даку Мирлинд ( 85'  90')
Запасные: Михай ЭнеаБериша ЭтритИсмайли АрдианБериша МедонАлийи НасерАбраши АмирБалью ИванБроя АрмандоКастари ЭлханКумбулла МарашМучи Эрнест
19 июня. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).

Хоть и отдал Марсело Брозович 95 процентов точных передач, эти пасы не были обостряющими. Да ещё и некстати оказался ветеран последним защитником в эпизоде с голом Лячи, который не заметил его от слова «совсем». Закономерно был заменён в перерыве.

Доминик Ливакович делит ответственность за первый пропущенный гол с Брозовичем и с Перишичем, позволившим подать Асани. Лячи своим ударом придал мячу небольшое отклонение, поэтому Ливакович должен был реагировать лучше.

Передачи Луки Модрича не ставили в тупик албанскую оборону, А грубая потеря Луки в центре поля едва не стоила хорватам второго пропущенного мяча в первом тайме. Но ещё будет у ветерана возможность тряхнуть стариной в последнем туре против Италии.

Анте Будимир появился на замену и сделал всё, чтобы Хорватия взяла-таки три очка в матче. Отдал чистую голевую передачу Крамаричу и почти чистый ассист Сучичу. Требовать от Будимира ещё одного по сути результативного действия было бы уже слишком.

Андрей Крамарич забил с единственной попытки, хладнокровно найдя пространство между ног Хюсая. Стопроцентная реализация. А у Марио Пашалича она, наоборот, нулевая. Экс-спартаковец три удара из трёх исполнил неточно, в том числе заплутал с мячом, когда решать надо было.

34-летний Клаус Гьясула поддал настоящей перчинки этому матчу, устроив когнитивный диссонанс. Сыграл и «за хорватов», и за своих. И автоголом отметился, и вытянул своей команде спасительную ничью забитым голом на флажке. То есть плюсом нейтрализовал минус.

Кирилл Иванцов

Заслуживает ли обструкции Йосип Шутало за срезку на финальный гол Албании?
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