Кто подставил Хорватию, а кто тащил её за уши в матче с Албанией

Впервые в матче Евро-2024 обе команды забили минимум два мяча. Ровно по столько они и забили – не больше. Хорватия сыграла вничью с Албанией с увеселительной концовкой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» даёт понять, кто сыграл хорошо, а кто плохо, с упором на сборную Хорватии.

Статистика матча: владение мячом – 61:39, удары по воротам – 20:15, в створ – 5:7, угловые – 3:1.

Хоть и отдал Марсело Брозович 95 процентов точных передач, эти пасы не были обостряющими. Да ещё и некстати оказался ветеран последним защитником в эпизоде с голом Лячи, который не заметил его от слова «совсем». Закономерно был заменён в перерыве.

Доминик Ливакович делит ответственность за первый пропущенный гол с Брозовичем и с Перишичем, позволившим подать Асани. Лячи своим ударом придал мячу небольшое отклонение, поэтому Ливакович должен был реагировать лучше.

Передачи Луки Модрича не ставили в тупик албанскую оборону, А грубая потеря Луки в центре поля едва не стоила хорватам второго пропущенного мяча в первом тайме. Но ещё будет у ветерана возможность тряхнуть стариной в последнем туре против Италии.

Анте Будимир появился на замену и сделал всё, чтобы Хорватия взяла-таки три очка в матче. Отдал чистую голевую передачу Крамаричу и почти чистый ассист Сучичу. Требовать от Будимира ещё одного по сути результативного действия было бы уже слишком.

Андрей Крамарич забил с единственной попытки, хладнокровно найдя пространство между ног Хюсая. Стопроцентная реализация. А у Марио Пашалича она, наоборот, нулевая. Экс-спартаковец три удара из трёх исполнил неточно, в том числе заплутал с мячом, когда решать надо было.

34-летний Клаус Гьясула поддал настоящей перчинки этому матчу, устроив когнитивный диссонанс. Сыграл и «за хорватов», и за своих. И автоголом отметился, и вытянул своей команде спасительную ничью забитым голом на флажке. То есть плюсом нейтрализовал минус.

Кирилл Иванцов