Сборные Германии и Венгрии назвали составы на матч Евро-2024

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы сыграют сборные Германии и Венгрии. Стартовые составы команд уже известны, и мы приводим их ниже.

Сборная Германии выйдет на поле в таком составе: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Андрих, Кроос, Гюндоган, Вирц, Мусиала, Хаверц.

В стартовый состав сборной Венгрии, в свою очередь, попали такие игроки: Гулачи, Фиола, Орбан, Дардаи, Шефер, Надь, Болла, Керкез, Шаллаи, Собослаи, Варга.

Матч между сборными Германии и Венгрии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

В первом туре Германия разгромила Шотландию (5:1), а Венгрия проиграла Швейцарии (1:3).