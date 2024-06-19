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Чемпионат Европы по футболу 2024

Будимир – не будет победы: и Албания, и Хорватия упустили выигрыш в очном матче

19 Июня 2024 • 17:58 Комментировать (1)
Хорватия
2:2
Албания
окончен

Второй тур группового этапа чемпионата Европы открывался в Гамбурге, где пересеклись потерпевшие поражения в первом туре сборные Хорватии и Албании.

Протокол игры  
Хорватия2:2Албания
  11'Лячи Казим (0:1)
(1:1) Крамарич Андрей74'  
(2:1) Гьясула Клаус76'  
  90'Гьясула Клаус (2:2)
Ливакович ДоминикЮранович ЙосипШутало ЙосипГвардиол ЙошкоПеришич Иван 84' (Соса Борна ( 84') Модрич ЛукаБрозович Марсело 46' (Пашалич Марио ( 46') Ковачич МатеоМайер Ловро 46' (Сучич Лука ( 46') Петкович Бруно 69' (Будимир Анте ( 69') Крамарич Андрей 84' (Батурина Мартин ( 84')
Запасные: Пашалич МаркоЛабрович НедилькоИванушец ЛукаВида ДомагойПьяца МаркоСтанишич ЙосипЭрлич МартинПонграчич МаринИвушич Ивица  87'
Стракоша ТомасХюсай Эльсейд  77'Айети АрлиндДжимсити БератМитай МариоРамадани Юльбер 85' (Ходжа Арбер ( 85') Аслани КристьянАсани Ясир 64' (Сефери Тулан ( 64') Лячи Казим 72' (Гьясула Клаус ( 72'  90') Байрами НедимМанай Рей 85' (Даку Мирлинд ( 85'  90')
Запасные: Михай ЭнеаБериша ЭтритИсмайли АрдианБериша МедонАлийи НасерАбраши АмирБалью ИванБроя АрмандоКастари ЭлханКумбулла МарашМучи Эрнест
19 июня. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).

Только ленивый не говорит, что сборная Хорватии чересчур долго выезжает на одном поколении. Типа Модричу, Перишичу и Брозовичу давно уже пора на пенсию. А посмотрите на Пепе из португальской сборной, который уже перевалил за отметку в 40 лет. Ну и на Роналду, само собой. Который пока ещё не достиг этой планки.

Сборная Албании серьёзно не воспринималась до 2016 года. Тогда состоялось её первое участие в крупном турнире. Она сыграла на Евро во Франции и не смогла выйти в плей-офф с третьего места. Сейчас для албанских «орлов» второй крупный турнир, и в первом туре они уже успели отметиться рекордом чемпионатов Европы.

Впрочем, сверхбыстрый гол итальянцам не спас сборную Албании от поражения в той встрече с минимальной разницей. В три раза хуже разница мячей оказалась у Хорватии, проигравшей «любимой» Испании с разгромным счётом. Проигрыш в отчётном матче ставил бы неудачника на грань вылета из турнира.

Диспетчер Модрич на первых минутах подключал Юрановича по правому флангу, подавал со штрафного, но ко всему этому албанцы были вполне готовы. Зато хорваты, как выяснилось, не подготовились к достаточно курьёзному голу соперников. Албанцы опять забили быстро. Но всё-таки не на 23-й секунде, а на 11-й минуте.

11-й номер «шахматных» там вообще не у дел остался. Брозович в центре обороны обозначился и прогадал. Ясир устроил навесную передачу справа, а Брозович не накрыл Лячи. Тот лишь слегка коснулся мяча головой, но этого хватило для того, чтобы напрочь дезориентировать Ливаковича. Вратарский гол? Судите сами. 0:1.

С организацией качественных подходов у хорватов возникали проблемы. Албанцы при случае тоже не забывали вперёд ходить. Байрами сместился слева чуть к центру и пробил из-под Юрановича – мяч ушёл на угловой. На 20-й минуте Брозович не попал в левый угол. С подбора Хюсай примерно с линии штрафной пальнул мимо. А Мюлдюр так забил грузинам.

Потуги «шашечных» до перерыва так и остались бесполезными. Албанцы даже конкретней смотрелись в своих контратаках. Модрич потерял мяч, и удар Аслани пришлось отражать Ливаковичу. Манай пытался повторить трюк Лячи и пробил головой с навеса Хюсая, но слабо с отскоком от газона в руки Ливаковичу. В перерыве Далич отрядил в бой Сучича с Пашаличем.

Свежие хорватские ребята пустились оправдывать ожидания тренера, но выверенности всё равно недоставало. Сучич хотя бы довольно серьёзно ударил – Стракоше пришлось вступать в дело и справляться. А подавать на Пашалича было не лучшим вариантом – остроты из этого не рождалось. Кризис идей испытывали в атаке «пламенные».

Перишич кроссанул слева на Пашалича, пробившего вторым этажом над дальней девяткой створа. Казалось, что «шахматные» так и устроятся на поражение. Силвиньо, вероятно, тоже уверовал в это. Лячи с чувством выполненного долга уходил на замену, но как раз после этого албанцев накрыл спад.

Хорваты стали разыгрывать низом вместо навесов, что принесло им хорошие плоды. Будимир отдал слева на Крамарича, поразившего ближний угол между ног Хюсаю (1:1). Будимир же прострелил на Сучича, который отправил мяч в сетку с рикошетами от Джимсити и Гьясулы, засчиталось как автогол (2:1). За какую-то пару минут хорваты перевернули всё в матче.

А между теми голами Пашалич неудачно поорудовал в чужой штрафной площадке, обработка подвела его. Но и так неплохо выдалось для команды Далича? Не тут-то было. Игра албанцев оказалась расстроена, однако они нашли в себе силы и на морально-волевых кинулись вперёд. Теперь уже хорваты просели и потеряли победу.

Ходжа протестировал дальним ударом Ливаковича, который совладал с опасностью. Даку, также вышедший на замену, переусердствовал в чужой штрафной до жёлтой карточки. А Гьясула реабилитировался за автогол и поразил левый угол после прострела с рикошетом от Шутало (2:2). Ковачич ещё бил по чужим воротам, но отразил Стракоша. Яркая концовка и вторая ничья на Евро-2024.

Кирилл Иванцов

Если бы Мирлинда Даку выпустили на замену раньше 85-й минуты, Албания победила бы?
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