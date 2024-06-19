Бут считает, что Германия разгромит Венгрию

Экс-игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказался о предстоящем матче между сборными Германии и Венгрии.

По мнению эксперта, во втором туре немцы захотят развить свой успех прошлого матча, чтобы решить все вопросы по выходу в плей-офф.

«Не считаю, что Венгрия не составит конкуренцию. Но это будет очень легко для Германии, и они решат свою задачу. Думаю, что Германия выиграет со счетом 3:0», — приводит слова Бута Metaratings.

Напомним, в первом туре сборная Германии разгромила шотландцев со счётом 5:1.

Сегодня, 19 июня, подопечные Юлиана Нагельсманна сыграют с Венгрией. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.