Генич — о сборной Албании: «Такие команды сами себя боятся»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре сборной Албании в матче с Хорватией.

— Такие команды, как Албания, сами себя боятся, когда против топа ведут в счете. Рано или поздно – все равно ошибутся, — написал Генич в своем телеграм-канале.

В эти минуты продолжается встреча второго тура чемпионата Европы между сборными Хорватии и Албании. После пропущенного гола в первом тайме хорваты забили два мяча во второй половине встречи и сейчас ведут в счете.

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