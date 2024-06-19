Сборная Хорватии забила албанцам два мяча за две минуты

Подходит к концу матч второго тура чемпионата Европы 2024 года, в котором встречаются сборные Хорватии и Албании. Только на 74-й минуте «клетчатые» смогли забить свой первый гол в поединке и на турнире в целом. Прошла атака по центру, Анте Будимир в касание сыграл в штрафную, а там Андрей Крамарич обработал мяч и пробил в пустой угол под опорную ногу защитника.

Прошло две минуты, и хорваты вовсе перевернули всю игру, превратив счет 0:1 в 2:1. Будимир от лицевой линии сыграл к линии вратарской, Лука Сучич попал в оппонента, и мяч срикошетил в другого защитника и оказался в сетке.

Уже хорваты наряду со сборными Испании и Италии набирают три очка. У албанцев - ноль. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.