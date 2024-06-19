Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Петржела — о фаворитах Евро-2024: «Мне понравились французы, немцы и англичане»

19 Июня 2024 • 17:34 Комментировать
Германия
...
Венгрия
1 1.28 X 6.30 2 12.00
Через 0 ч. 36 мин.

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о главных фаворитах чемпионата Европы – 2024.

«Мне понравились французы, немцы и англичане. Это лучшие команды на турнире. Пока что они выглядят главными фаворитами», — приводит слова Петржелы Metaratings.

В рамках первого тура текущего Евро Франция, Германия и Англия одержали победы в своих матчах.

Сегодня, 19 июня, сборная Германии встретится со сборной Венгрии в рамках второго тура. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на спортивном портале LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Англии Властимил Петржела Сборная Франции ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Июня
18:00
Сборные Германии и Венгрии назвали составы на матч Евро-2024
17:51
Бут считает, что Германия разгромит Венгрию
17:34
Петржела — о фаворитах Евро-2024: «Мне понравились французы, немцы и англичане»
12:15
Актуальная ставка и прогноз на матч Германия — Венгрия Евро-2024 — 19 июня 2024
09:00
Германия – Венгрия: Вероятные стартовые составы на матч Евро-2024
02:11
Германия - Венгрия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Июня
22:38
Интересная ставка и прогноз на матч Германия — Венгрия чемпионата Европы — 19 июня 2024
22:26
Актуальный прогноз и ставка на матч Германия – Венгрия Евро-2024 – 19 июня 2024
18:55
Нагельсманн оценил форму сборной Германии
15:15
Германия – Венгрия: прогноз и ставки БК Pinnacle
17 Июня
22:51
Ставка и прогноз на точный счёт матча Германия — Венгрия Евро 2024 — 19 июня 2024
15:53
Актуальная ставка и прогноз на матч Германия – Венгрия Евро-2024 – 19 июня 2024
16 Июня
12:17
Бесплатная ставка и прогноз на матч Германия – Венгрия Евро-2024 – 19 июня 2024
03:17
Упамекано: «Мусиала – волшебник»
15 Июня
17:59
Малафеев назвал лучшего вратаря Евро-2024
15:01
Игнатьев: «Сборная Германии провела блестящую игру»
09:52
Мусиала признал, что матч против Шотландии был лучшим в его жизни
09:40
Нагельсманн: «Я особенно рад за Мусиалу, ведь на чемпионате мира он упустил хорошие моменты»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГЕРМАНИЯ ВЕНГРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник Террористы планировали стрелять в игроков «Реала» Мбаппе высказался после травмы на Евро-2024
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче УЕФА ввёл запрет на флаги России
Спортивные новости
Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Хорватия Хорватия
Албания Албания
2
2
1.55 4.00 6.50
Видео
19.06.24 в 19:00
Германия Германия
Венгрия Венгрия
1.35 5.20 8.50
Видео
19.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Швейцария Швейцария
3.50 3.35 2.15
Видео
20.06.24 в 16:00
Словения Словения
Сербия Сербия
3.80 3.35 2.05
Видео
20.06.24 в 19:00
Дания Дания
Англия Англия
4.60 3.60 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июня
18:00 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Германии и Венгрии назвали составы на матч Евро-2024
17:51 · Чемпионат Европы 2024
Бут считает, что Германия разгромит Венгрию
17:44 · Чемпионат Европы 2024
Генич — о сборной Албании: «Такие команды сами себя боятся»
17:39 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Хорватии забила албанцам два мяча за две минуты
17:34 · Чемпионат Европы 2024
Петржела — о фаворитах Евро-2024: «Мне понравились французы, немцы и англичане»
17:33 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе сделал заявление после перелома носа 1
17:14 · Чемпионат Европы 2024
Орлов назвал главных фаворитов чемпионата Европы – 2024
17:12 · Чемпионат Европы 2024
​Испания – Италия: прогноз от экспертов
16:35 · Чемпионат Европы 2024
Гуренко оценил роль Роналду в сборной Португалии эксклюзив
16:32 · Чемпионат Европы 2024
Глушаков допускает, что уровень Евро снизился без России»
16:20 · Чемпионат Европы 2024
Непомнящий назвал команду, которая удивила и разочаровала после первого тура на Евро-2024 эксклюзив
16:19 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Англии озвучил подозрение насчёт Роналду
16:17 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Албании быстро повела в матче с хорватами
16:09 · Чемпионат Европы 2024
Галлас посмеялся над сборной Англии
15:49 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал точный счёт матча Германия - Венгрия
Все новости