Петржела — о фаворитах Евро-2024: «Мне понравились французы, немцы и англичане»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о главных фаворитах чемпионата Европы – 2024.

«Мне понравились французы, немцы и англичане. Это лучшие команды на турнире. Пока что они выглядят главными фаворитами», — приводит слова Петржелы Metaratings.

В рамках первого тура текущего Евро Франция, Германия и Англия одержали победы в своих матчах.

Сегодня, 19 июня, сборная Германии встретится со сборной Венгрии в рамках второго тура. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на спортивном портале LiveResult.