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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе сделал заявление после перелома носа

19 Июня 2024 • 17:33 Комментировать (1)
Нидерланды
...
Франция
21.06 22:00

Звёздный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в среду сделал новую публикацию в социальных сетях. Футболист опубликовал несколько своих фотографий, сделанных во время матча против Австрии.

«Без риска нет побед», - заявил Мбаппе посредством подписи к фото. 25-летний форвард также добавил несколько эмодзи, выражая в том числе смех.

Напомним, что в концовке игры против Австрии Мбаппе получил перелом носа. Теперь француз может пропустить один или несколько матчей команды на чемпионате Европы. Правда, сам Мбаппе хочет сыграть уже в пятницу против Нидерландов – об этом писали в прессе.

В первом матче на Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию со счётом 1:0.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
19 Июня 2024 в 17:45
ну нос не нога - маску наденет и аккуратно можно играть, не летая в стыки только
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