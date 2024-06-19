Мбаппе сделал заявление после перелома носа

Звёздный нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в среду сделал новую публикацию в социальных сетях. Футболист опубликовал несколько своих фотографий, сделанных во время матча против Австрии.

«Без риска нет побед», - заявил Мбаппе посредством подписи к фото. 25-летний форвард также добавил несколько эмодзи, выражая в том числе смех.

Напомним, что в концовке игры против Австрии Мбаппе получил перелом носа. Теперь француз может пропустить один или несколько матчей команды на чемпионате Европы. Правда, сам Мбаппе хочет сыграть уже в пятницу против Нидерландов – об этом писали в прессе.

В первом матче на Евро-2024 сборная Франции обыграла Австрию со счётом 1:0.