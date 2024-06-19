Орлов назвал главных фаворитов чемпионата Европы – 2024

Футбольный комментатор Геннадий Орлов после окончания первого тура чемпионата Европы – 2024 ответил на вопрос о фаворитах турнира.

«До старта я англичан в топ включал, а сейчас говорю: Франция, Германия. И, может быть, Португалия. Там от сетки многое будет зависеть», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

Эксперт добавил, при серьезном подборе футболистов у сборной Англии нет выстроенной игры.

Стоит сказать, что в первом туре Германия, Франция, Англия и Португалия выиграли свои матчи.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая в решающем матче прошлого розыгрыша одолела англичан.