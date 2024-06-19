Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Масалитин - об игре Криштиану Роналду на Евро-2024: «Годы уже берут своё» эксклюзив

19 Июня 2024 • 17:05 Комментировать
Турция
3:1
Грузия

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре сборной Португалии с Криштиану Роналду и о том, кто выйдет в плей-офф из группы F.

- Какой матч больше понравился: Турция – Грузия или Португалия – Чехия?

- По драматургии оба матча получились интересными, особенно концовка последней встречи. Турки тоже много владели инициативой, создавали моменты, но не забивали. Хотя у них было два сумасшедших удара. По девяткам прошлись, пауков сняли. А в конце Грузии было терять нечего. Все футболисты пошли вперед, включая вратаря, и получили в пустые ворота. У португальцев до поры до времени ничего не получалось реализовать. Хотя моменты создавались. Но в конце нашли в себе силы и додавили соперника.        

- От игры Криштиану Роналду какие впечатления? Он нанес пять ударов по воротам. Больше всех в матче.

- Во втором тайме его должны были менять. Если на тайм его еще хватает, то после перерыва он выпадал. Особенно в концовке. Уже не было того рвения, мотивации. Он практически выпал из игры. А по первому тайму он смотрелся неплохо, активно играл, к чему мы привыкли. Но годы уже берут свое. Нет такой физической готовности. Понятно, что мастерство осталось и никуда не денется. С тем же вторым голом, который не засчитали, когда он опал в штангу, головой выиграл борьбу. В лучшие годы он бы выпрыгнул на полголовы выше и решил бы эпизод.

- Это его последний чемпионат Европы?

- Возможно. Все зависит от его физической готовности и травм. Если их не будет, он сможет сыграть на чемпионате мира.      

- Причисляете Португалию к фаворитам турнира, исходя из ее игры с Чехией?

- Пока не знаю. Надо дольше смотреть. Пока сильного впечатления она не произвела. Очень много владения мячом, но не хватило концовки. Возможно, вместо Роналду кто-то выйдет и начнет реализовывать моменты. Либо Криштиану сам станет забивать.

- Кто выйдет из этой группы?

- Следующий тур все прояснит. Фавориты – Турция и Португалия, но все бывает в футболе.

- Кто из звезд турнира понравился больше всех на данный момент?

- Одним звездам везло, а другим, как Лукаку или Мбаппе, нет, хотя они себя проявляли. Одному два гола не засчитали, а второй получил травму. Пока ярко никто себя не проявил.

- Какая сборная станет главным открытием Евро-2024?

- Хотелось бы, чтобы Испания или Нидерланды преподнесли сюрпризы. Возможно, Англия разыграется, Франция. Они еще могут прибавить.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Валерий Масалитин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Июня
17:05
Масалитин - об игре Криштиану Роналду на Евро-2024: «Годы уже берут своё»
15:29
Канделаки отреагировала на оскорбления Путина во время матча Евро-2024
09:27
Эксперт объяснил высокий уровень игры Гюлера
18 Июня
23:32
Тренер сборной Грузии Саньоль: «Гюлер – невероятный талант» 1
22:51
Экс-вратаря «Спартака» огорчила играла Хвичи в первом матче Грузии на Евро
22:49
Гюлер: «Меня не волнуют индивидуальные достижения»
22:35
​Майка Ричардс: «У сборной Турции отлаженная система»
22:09
Саньоль оценил игру сборной Грузии в матче с Турцией
21:45
Аршавин: «Сборной Турции больше повезло, случайности решают»
21:42
Гюлер — лучший игрок матча Турция – Грузия
21:41
Гюлер: «Анчелотти отправил мне сообщение перед сегодняшним матчем»
21:33
Мостовой: «Как же жалко Грузию»
21:30
5 лучших игроков матча Турция – Грузия 1
21:12
Сборная Турции впервые в истории победила в первом туре Евро
20:57
Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче 7
20:39
Гюлер – самый молодой игрок в истории Евро, забивший в дебютном матче 1
20:28
Гюлер отметился шедевральным голом в матче со сборной Грузии
20:03
У Микаутадзе – шесть голов в последних шести выходах в старте за сборную Грузии
19:37
Микаутадзе стал автором первого гола сборной Грузии на Евро 2
19:31
Сборная Турции забила грузинам два гола подряд, засчитали один
18:25
Турция - Грузия: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 6
18:16
Фанаты Турции и Грузии бросаются друг на друга на стадионе
18:05
Хвича – в старте: Сборные Турции и Грузии объявили составы на матч Евро-2024
17:11
Кавазашвили: «Я бы очень хотел, чтобы грузины выиграли у Турции»
15:38
Языджи: «У сборной Турции невероятные фанаты»
15:28
Камоцци: «Кварацхелия станет звездой этого чемпионата Европы»
15:09
Лунёв: «Надеюсь, что Грузия пройдёт далеко благодаря игре Мамардашвили»
12:23
Ставка и прогноз на матч Турция — Грузия Евро-2024 — 18 июня 2024
02:16
Турция - Грузия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Июня
23:34
Интересный прогноз и ставка на матч Турция – Грузия ЧЕ-2024 – 18 июня 2024
19:59
Турция – Грузия: прогноз и ставки БК Pinnacle
08:43
Джанашия: «На этом Евро с Грузией все будет хорошо»
16 Июня
22:50
Ставка и прогноз на точный счёт матча Турция — Грузия Евро 2024 — 18 июня 2024
15 Июня
21:24
Кавазашвили высказался о перспективах сборной Грузии на Евро-2024
12:37
Рискованная ставка и прогноз на матч Турция – Грузия Евро-2024 – 18 июня 2024
13 Июня
20:45
Кечинов считает, что сборная Грузии может пошуметь на Евро-2024
15:20
Кварацхелия рассказал о целях сборной Грузии на Евро-2024
09:10
Кто выиграет Евро-2024
12 Июня
19:20
Сенников дал совет игрокам сборной Грузии
18:30
Лунёв рассказал, почему на Евро поддержит сборную Грузии
11 Июня
23:15
Саньоль: «У Грузии очень сложная группа на Евро-2024, но мы не сдадимся»
02 Июня
10:51
Рискованная ставка и прогноз на матч Турция – Грузия Евро-2024 – 18 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник Террористы планировали стрелять в игроков «Реала» Мбаппе высказался после травмы на Евро-2024
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче УЕФА ввёл запрет на флаги России
Спортивные новости
Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Хорватия Хорватия
Албания Албания
2
2
1.55 4.00 6.50
Видео
19.06.24 в 19:00
Германия Германия
Венгрия Венгрия
1.35 5.20 8.50
Видео
19.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Швейцария Швейцария
3.50 3.35 2.15
Видео
20.06.24 в 16:00
Словения Словения
Сербия Сербия
3.80 3.35 2.05
Видео
20.06.24 в 19:00
Дания Дания
Англия Англия
4.60 3.60 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июня
18:00 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Германии и Венгрии назвали составы на матч Евро-2024
17:51 · Чемпионат Европы 2024
Бут считает, что Германия разгромит Венгрию
17:44 · Чемпионат Европы 2024
Генич — о сборной Албании: «Такие команды сами себя боятся»
17:39 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Хорватии забила албанцам два мяча за две минуты
17:34 · Чемпионат Европы 2024
Петржела — о фаворитах Евро-2024: «Мне понравились французы, немцы и англичане»
17:33 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе сделал заявление после перелома носа 1
17:14 · Чемпионат Европы 2024
Орлов назвал главных фаворитов чемпионата Европы – 2024
17:12 · Чемпионат Европы 2024
​Испания – Италия: прогноз от экспертов
16:35 · Чемпионат Европы 2024
Гуренко оценил роль Роналду в сборной Португалии эксклюзив
16:32 · Чемпионат Европы 2024
Глушаков допускает, что уровень Евро снизился без России»
16:20 · Чемпионат Европы 2024
Непомнящий назвал команду, которая удивила и разочаровала после первого тура на Евро-2024 эксклюзив
16:19 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Англии озвучил подозрение насчёт Роналду
16:17 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Албании быстро повела в матче с хорватами
16:09 · Чемпионат Европы 2024
Галлас посмеялся над сборной Англии
15:49 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал точный счёт матча Германия - Венгрия
Все новости