Масалитин - об игре Криштиану Роналду на Евро-2024: «Годы уже берут своё»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре сборной Португалии с Криштиану Роналду и о том, кто выйдет в плей-офф из группы F.

- Какой матч больше понравился: Турция – Грузия или Португалия – Чехия?

- По драматургии оба матча получились интересными, особенно концовка последней встречи. Турки тоже много владели инициативой, создавали моменты, но не забивали. Хотя у них было два сумасшедших удара. По девяткам прошлись, пауков сняли. А в конце Грузии было терять нечего. Все футболисты пошли вперед, включая вратаря, и получили в пустые ворота. У португальцев до поры до времени ничего не получалось реализовать. Хотя моменты создавались. Но в конце нашли в себе силы и додавили соперника.

- От игры Криштиану Роналду какие впечатления? Он нанес пять ударов по воротам. Больше всех в матче.

- Во втором тайме его должны были менять. Если на тайм его еще хватает, то после перерыва он выпадал. Особенно в концовке. Уже не было того рвения, мотивации. Он практически выпал из игры. А по первому тайму он смотрелся неплохо, активно играл, к чему мы привыкли. Но годы уже берут свое. Нет такой физической готовности. Понятно, что мастерство осталось и никуда не денется. С тем же вторым голом, который не засчитали, когда он опал в штангу, головой выиграл борьбу. В лучшие годы он бы выпрыгнул на полголовы выше и решил бы эпизод.

- Это его последний чемпионат Европы?

- Возможно. Все зависит от его физической готовности и травм. Если их не будет, он сможет сыграть на чемпионате мира.

- Причисляете Португалию к фаворитам турнира, исходя из ее игры с Чехией?

- Пока не знаю. Надо дольше смотреть. Пока сильного впечатления она не произвела. Очень много владения мячом, но не хватило концовки. Возможно, вместо Роналду кто-то выйдет и начнет реализовывать моменты. Либо Криштиану сам станет забивать.

- Кто выйдет из этой группы?

- Следующий тур все прояснит. Фавориты – Турция и Португалия, но все бывает в футболе.

- Кто из звезд турнира понравился больше всех на данный момент?

- Одним звездам везло, а другим, как Лукаку или Мбаппе, нет, хотя они себя проявляли. Одному два гола не засчитали, а второй получил травму. Пока ярко никто себя не проявил.

- Какая сборная станет главным открытием Евро-2024?

- Хотелось бы, чтобы Испания или Нидерланды преподнесли сюрпризы. Возможно, Англия разыграется, Франция. Они еще могут прибавить.

Елена Григорьевская