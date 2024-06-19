Глушаков допускает, что уровень Евро снизился без России»

Известный российский футболист Денис Глушаков ответил на вопрос, снизился ли уровень чемпионата Европы с учётом отсутствия на турнире сборной России.

«Да, может быть. Просто разные поколения, игроки меняются. С этим всё и связано. А так, может быть, вы и правы», - цитирует Глушакова Sport24.

Глушаков также сказал, что смотрит матчи чемпионата Европы, когда у него есть время. Экс-капитан «Спартака» отметил, что ни за кого не болеет на турнире.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 37-летний Денис Глушаков в обозримом будущем может вернуться в «Химки». По завершению прошлого сезона Глушаков покинул «Урарту».