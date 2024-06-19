Экс-игрок сборной Англии озвучил подозрение насчёт Роналду

Бывший футболист сборной Англии Стюарт Пирс поделился своими мыслями о матче сборных Португалии и Чехии на Евро-2024. Как известно, португальцы добились волевой победы со счётом 2:1.

«Это может звучать смешно, но, быть может, игроки не настолько доверяют Роналду, чтобы продолжать постоянно давать ему мяч. В матче были моменты, когда игроки не давали пас Роналду. Был момент, когда Бернарду Силва проигнорировал Роналду, когда тот был в отрыве в позиции инсайда. Думаю, десять лет назад все прекрасно понимали, что нужно дать пас, и Роналду обязательно дойдёт до ворот и забьёт. Силва же не дал пас, и мне это показалось странным», - сказал Пирс talkSPORT.

Во втором туре Евро-2024 сборная Португалии будет играть против Турции 22 июня.

Роналду написал только три слова после волевой победы Португалии на Евро-2024