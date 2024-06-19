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Чемпионат Европы по футболу 2024

Галлас посмеялся над сборной Англии

19 Июня 2024 • 16:09 Комментировать
Дания
...
Англия
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20.06 19:00

Известный в прошлом футболист Вильям Галлас оценил мнения о том, что сборная Англии считается фаворитом Евро-2024.

«Англия – фаворит? (смеётся). Я думаю, что люди просто шутят. Или вы серьёзно думаете, что Англия выиграет турнир?»

«У меня есть сомнения по поводу из связки Стоунс – Гехи в центре защиты. Я не уверен, что эта связка будет достаточно сильной, чтобы пройти достаточно далеко в турнире. Чтобы стать чемпионом Европы, оборона должна быть достаточно сильна. Плюс Люк Шоу до сих пор травмирован. Англия обыграла Сербию, но с более сильными соперниками у них будут проблемы», - сказал Галлас Prime Casino.

Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Вильям Галлас

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