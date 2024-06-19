Галлас посмеялся над сборной Англии

Известный в прошлом футболист Вильям Галлас оценил мнения о том, что сборная Англии считается фаворитом Евро-2024.

«Англия – фаворит? (смеётся). Я думаю, что люди просто шутят. Или вы серьёзно думаете, что Англия выиграет турнир?»

«У меня есть сомнения по поводу из связки Стоунс – Гехи в центре защиты. Я не уверен, что эта связка будет достаточно сильной, чтобы пройти достаточно далеко в турнире. Чтобы стать чемпионом Европы, оборона должна быть достаточно сильна. Плюс Люк Шоу до сих пор травмирован. Англия обыграла Сербию, но с более сильными соперниками у них будут проблемы», - сказал Галлас Prime Casino.

Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия