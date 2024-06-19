Мостовой назвал точный счёт матча Германия - Венгрия

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой дал прогноз на матч между Германией и Венгрией во втором туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Германия очевидный фаворит. Думаю, ей удастся провести второй подряд доминирующий матч. Не думаю, что ворота Нойера будут распечатанными. Ставлю на победу Германии со счетом 2:0», - передает слова Мостового «Всепроспорт».

Матч Германия – Венгрия пройдет на стадионе в Штутгарте сегодня, 19 июня, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.