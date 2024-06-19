Павлюченко предложил ставку на матч Германия - Венгрия

Бывший нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящей встрече между Германией и Венгрией в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Германия с большой вероятностью победит. На это ставить не так интересно. Поставлю на большое количество голов. Может быть, забитые мячи тут будут с обеих сторон. Но я выберу пари – «тотал больше трех голов», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».
Матч Германии против Венгрии пройдет в Штутгарте сегодня, 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.
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