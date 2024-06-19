Павлюченко предложил ставку на матч Германия - Венгрия

«Германия с большой вероятностью победит. На это ставить не так интересно. Поставлю на большое количество голов. Может быть, забитые мячи тут будут с обеих сторон. Но я выберу пари – «тотал больше трех голов», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».