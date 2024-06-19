Тренер Хорватии внезапно уколол Англию, реагируя на критику

Сборная Хорватии не лучшим образом начала путь на чемпионате Европы. Команда Златко Далича на прошлой неделе проиграла Испании с крупным счётом 0:3. После игры «шашечные» столкнулись с серьёзной критикой в свой адрес. Главный тренер хорватской национальной команды отреагировал на негатив со стороны.

«Англия выиграла одну медаль за 58 лет. А мы выиграли три медали за последние шесть лет, но все равно говорят, что мы недостаточно хороши», - сказал Далич журналистам.

Отметим, что сборная Хорватии выиграла серебро чемпионата мира – 2018, бронзу чемпионата мира – 2022 и серебро Лиги наций – 2023.