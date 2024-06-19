Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 1 3
Дания 1 1
Словения 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер Хорватии внезапно уколол Англию, реагируя на критику

19 Июня 2024 • 15:41 Комментировать
Хорватия
0:1
Албания
1 1.45 X 4.60 2 8.00
1-й тайм

Сборная Хорватии не лучшим образом начала путь на чемпионате Европы. Команда Златко Далича на прошлой неделе проиграла Испании с крупным счётом 0:3. После игры «шашечные» столкнулись с серьёзной критикой в свой адрес. Главный тренер хорватской национальной команды отреагировал на негатив со стороны.

«Англия выиграла одну медаль за 58 лет. А мы выиграли три медали за последние шесть лет, но все равно говорят, что мы недостаточно хороши», - сказал Далич журналистам.

Отметим, что сборная Хорватии выиграла серебро чемпионата мира – 2018, бронзу чемпионата мира – 2022 и серебро Лиги наций – 2023.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Хорватии Златко Далич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Июня
15:41
Тренер Хорватии внезапно уколол Англию, реагируя на критику
14:57
Модрич – в основе: Сборные Хорватии и Албании назвали составы на матч Евро-2024
12:18
Ставка и прогноз на матч Хорватия — Албания Евро-2024 — 19 июня 2024
02:02
Хорватия - Албания: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Июня
22:02
Проверенный прогноз и ставка на матч Хорватия – Албания Евро-2024 – 19 июня 2024
15:13
Хорватия – Албания: прогноз и ставки БК Pinnacle
17 Июня
15:35
Надёжная ставка и прогноз на матч Хорватия – Албания Евро-2024 – 19 июня 2024
13:01
Ставка и прогноз на точный счёт матча Хорватия — Албания Евро 2024 — 19 июня 2024
16 Июня
12:07
Ставка и прогноз на матч Хорватия – Албания Евро-2024 – 19 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХОРВАТИЯ АЛБАНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии 39-летний Роналду принял решение по ЧМ-2026 Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов - результаты Игроки сборной Украины попросили тренера покинуть раздевалку после разгрома от Румынии Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем Террористы планировали стрелять в игроков «Реала» Мбаппе высказался после травмы на Евро-2024
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче УЕФА ввёл запрет на флаги России
Спортивные новости
Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15 мин
Хорватия Хорватия
Албания Албания
0
1
1.55 4.00 6.50
Видео
19.06.24 в 19:00
Германия Германия
Венгрия Венгрия
1.35 5.20 8.50
Видео
19.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Швейцария Швейцария
3.50 3.35 2.15
Видео
20.06.24 в 16:00
Словения Словения
Сербия Сербия
3.80 3.35 2.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июня
16:09 · Чемпионат Европы 2024
Галлас посмеялся над сборной Англии
15:49 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой назвал точный счёт матча Германия - Венгрия
15:42 · Чемпионат Европы 2024
Павлюченко предложил ставку на матч Германия - Венгрия
15:41 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Хорватии внезапно уколол Англию, реагируя на критику
15:36 · Чемпионат Европы 2024
Семшов предсказал победителя матча Германия - Венгрия
15:30 · Чемпионат Европы 2024
Хорватия - Албания: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
15:29 · Чемпионат Европы 2024
Канделаки отреагировала на оскорбления Путина во время матча Евро-2024
14:57 · Чемпионат Европы 2024
Модрич – в основе: Сборные Хорватии и Албании назвали составы на матч Евро-2024
13:40 · Чемпионат Европы 2024
Тчуамени готов сыграть с Нидерландами, но тренерский штаб Франции ещё не принял решение
13:10 · Чемпионат Европы 2024
Генич дал прогноз на матч Германии и Венгрии
13:02 · Чемпионат Европы 2024
Титов сделал прогноз на матч Германия - Венгрия
12:53 · Чемпионат Европы 2024
Дешам рассказал о состоянии травмированного Мбаппе 1
12:53 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Франции разочарован своим статусом в команде
12:47 · Чемпионат Европы 2024
Англия лучше только одной сборной по ударам на Евро-2024
12:10 · Чемпионат Европы 2024
Хлусевич назвал сборную, за которую болеет на Евро-2024
Все новости