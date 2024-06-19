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Чемпионат Европы по футболу 2024

Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия

19 Июня 2024 • 15:36 Комментировать (1)

На страницах авторитетного портала Goal  был обнародован новый рейтинг фаворитов чемпионата Европы -2024. В своей оценке эксперты учитывали результаты команд в матчах первого тура группового этапа.

На первое место в рейтинге фаворитов поднялась сборная Испании, которая в первой игре на Евро-2024 разгромила Хорватию со счётом 3:0. На второй позиции оказались хозяев турнира – сборная Германии. Сборная Португалии замыкает топ-3.

Сборная Франции занимает четвёртое место, а сборная Англии – только пятая.  Дальше в топ-10 идут команды Нидерландов, Швейцарии, Италии, Турции и Словакии.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы. 

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Сборная Германии Сборная Англии Сборная Португалии Сборная Франции Сборная Испании евро-2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Bartimeus
19 Июня 2024 в 16:10
На основе 1 матча так и будут фаворитов лепить?
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