Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия

На страницах авторитетного портала Goal был обнародован новый рейтинг фаворитов чемпионата Европы -2024. В своей оценке эксперты учитывали результаты команд в матчах первого тура группового этапа.

На первое место в рейтинге фаворитов поднялась сборная Испании, которая в первой игре на Евро-2024 разгромила Хорватию со счётом 3:0. На второй позиции оказались хозяев турнира – сборная Германии. Сборная Португалии замыкает топ-3.

Сборная Франции занимает четвёртое место, а сборная Англии – только пятая. Дальше в топ-10 идут команды Нидерландов, Швейцарии, Италии, Турции и Словакии.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы.