Семшов предсказал победителя матча Германия - Венгрия

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Германии встретится с командой Венгрии. Об этом поединке высказался футбольный эксперт Игорь Семшов.

«Хозяева сильнее и выше по уровню. Сборная Германии мастеровитее, но второго разгрома подряд ждать не стоит. Немцы выиграют с разницей в два мяча. И их это вполне устроит», - передает слова Семшова «Всепроспорт».

Матч Германия – Венгрия состоится на стадионе в Штутгарте сегодня, 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.