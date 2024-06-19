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Чемпионат Европы по футболу 2024

Канделаки отреагировала на оскорбления Путина во время матча Евро-2024

19 Июня 2024 • 15:29 Комментировать
Турция
3:1
Грузия

Во время вторничного матча чемпионата Европы - 2024 между сборными Турции и Грузии с трибун доносились оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Комментарий на этот счёт дала Тина Канделаки, которая является заместителем генерального директора «Газпром Медиа».

Канделаки связывает оскорбления Путина грузинскими фанатами с политическими моментами.

«Все, кто эти акции инициирует, все, кто в них участвует, все, кто к ним имеет отношение, - как грузинка грузинам вам отвечу. Вы являетесь глупыми баранами, которых ведут на бойню. Вас как пушечное мясо, как это было много раз в истории, используют американские и европейские политики, чтобы отрезать Грузии пути к спасению», - написала Канделаки в «Телеграме».

Напомним, что сборная Грузии проиграла Турции в первом матче на чемпионате Европы со счётом 1:3. Во втором туре группового этапа грузинская национальная команда будет играть против Чехии.

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