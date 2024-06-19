Модрич – в основе: Сборные Хорватии и Албании назвали составы на матч Евро-2024

Программу среды на чемпионате Европы – 2024 будет открывать матч между сборными Хорватии и Албании.

Стартовый состав Хорватии: Ливакович, Юранович, Шутало, Гвардиол, Перишич, Брозович, Ковачич, Модрич, Майер, Крамарич, Петкович.

Стартовый состав Албании: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Айети, Митай, Рамадани, Аслани, Лячи, Байрами, Ясани, Манай.

Матч между сборными Хорватии и Албании стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что в первом туре Хорватия и Албания проиграли Испании (0:3) и Италии (1:2) соответственно.