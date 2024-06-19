Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал капитана сборной Португалии Криштиану Роналду лидером команды на поле и в раздевалке.

«Мне кажется, он остаётся лидером команды и в раздевалке, и на поле. Игра против Чехии показала. Он поучаствовал в первом голе, очень важный мяч, позволил отыграться. Я считаю, если его вызывают в сборную, он играет целый матч, то заслужил по праву выступать на Евро-2024», — сказал Гуренко.

В первом туре группового этапа Евро-2024 сборная Португалии одержала волевую победу над Чехией со счётом 2:1.