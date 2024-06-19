Тчуамени готов сыграть с Нидерландами, но тренерский штаб Франции ещё не принял решение

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени готов сыграть против Нидерландов во втором туре группового этапа чемпионата Европы. По информации от L’Equipe, французский хавбек больше не ощущает дискомфорт и готов выйти на поле.

Напомним, Тчуамени пропустил около месяца из-за травмы, которую получил ещё в расположении мадридского «Реала». Орельен также не смог принять участие в финале Лиги чемпионов, где «королевский клуб» обыграл дортмундскую «Боруссию».

Тчуамени может остаться на скамейке запасных в матче с Нидерландами, ведь тренерский штаб ещё не принял решение об участии игрока. Также Орельену будет сложно вытеснить Нголо Канте, который стал лучшим игроком первого тура против Австрии.